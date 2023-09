Notebook Acer in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Quando ci ritroviamo in viaggio, sentiamo spesso la necessità di avere un dispositivo a nostra portata di mano per continuare il nostro flusso di lavoro senza problemi, possibilmente anche ad un buon prezzo, senza dover necessariamente spendere chissà quale cifre per avere un PC portatile. Proprio a questa necessità ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti il notebook Acer Aspire 3 modello A315-58-32-CN in offerta su Amazon allo strepitoso prezzo di soli 379 euro, con un ottimo sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice, Acer.

Il notebook Acer perfetto

Il processore è senz’ombra di dubbio il cuore alla base della potenza di questo notebook sbalorditivo: parliamo infatti di un chip Intel Core i3-1115G4, abbinato a una scheda grafica integrata Intel UHD. Questi due, assieme a una RAM da 8 GB (che risulta espandibile, a tua completa discrezione) ti garantiscono una potenza senza eguali, in modo tale che potrai svolgere il tuo lavoro anche quando ti ritrovi in viaggio, senza alcun tipo di problema o fatica.

Ottima anche la memoria d’archiviazione: parliamo infatti di un SSD da ben 512 GB, all’interno del quale potrai archiviare senza problemi ogni tua foto, video o file di lavoro, senza doverti minimamente preoccupare di economizzare sulla memoria libera.

Menzione d’onore in questo caso per il display con risoluzione Full HD e diagonale da ben 15.6 pollici, che permette un’ampia visione sul mondo intero, grazie ai suoi colori vividi e brillanti che garantiscono la massima fedeltà visiva possibile su un notebook di questo tipo. Molto apprezzato anche il filtro anti-luce blu, così da far riposare i tuoi occhi durante tutta la durata di visione.

La connettività è poi un altro dei punti forti alla base di questo notebook Acer, grazie al supporto al modulo Wi-Fi 5, che permette di avere un accesso molto rapido (e soprattutto stabile) alla tua connessione a internet. Che tu sia a casa o che ti trovi in mobilità, non avrai dunque alcun tipo di problema a connetterti: puoi perfino effettuare una videochiamata con i tuoi colleghi di lavoro o con amici e famigliari, grazie alla webcam integrata in corrispondenza della sua parte superiore.

In definitiva, con poco più di 370 euro hai la possibilità di assicurarti un notebook perfetto per il tuo lavoro quando ti ritrovi in viaggio, o anche per puro piacere personale: ecco alcuni dei tanti motivi per i quali ti suggeriamo caldamente di acquistare questo notebook Acer in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta estemporanea che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.