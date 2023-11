E' IL TUO MOMENTO! Notebook gaming Acer scontato del 15% grazie al Black Friday

Il Notebook Gaming Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 è finalmente sceso di prezzo grazie al Black Friday! Parliamo di un portatile incredibile: Processore Intel Core i5-13420H, Ram 16 GB DDR5, memoria 512 GB SSD, Display 15.6″ FHD IPS 144 Hz LED LCD, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB, sistema operativo Windows 11 Home! Ora lo paghi 849,00 euro grazie allo sconto del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673: le caratteristiche

Il Notebook Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 è come accennato uno straordinario portatile pensato soprattutto per il gaming. Ma anche chi svolge lavori di grafica o con grafici può attingere a piene mani da questa offerta! Il comparto hardware-software è incredibile. Partendo dal potente Processore Intel Core i5-13420H. Ottima poi la Ram da 16 GB DDR5, per non parlare della memoria da 512 GB SSD.

Schermo costituito da un Display da 15.6″ FHD IPS 144 Hz LED LCD. Performante poi la scheda grafica, targata NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB. Il sistema operativo è l’ultimo di casa Microsoft: Windows 11 Home! Incredibile quantità di porte a disposizione, tra cui HDMI 2.1, Intel Thunderbolt 4 e il nuovissimo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 per collegare tutte le periferiche! La batteria permette una lunga durata di utilizzo senza preoccuparsi che possa scaricarsi.

