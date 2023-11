Notebook HP da 15 Pollici: offerta INCREDIBILE in corso!

I prezzi dei notebook, negli ultimi mesi, sono schizzati alle stelle. Fortunatamente però, ora è tempo di Black Friday Amazon! Ecco quindi il notebook HP 15s-fq5001sl da 15 pollici ad un prezzo davvero concorrenziale. Qual è? Solo 479,99€ grazie al ribasso dell’11%. Sei pronto a risparmiare?

Ecco il notebook HP perfetto per lavoro e studio

La potenza, su un notebook Windows, è davvero importante. Lo sa bene HP che, con il suo 15s-fq5001sl, propone un device molto concreto, prestante e di ottima fattura.

Parliamo di un classico notebook da 15 pollici, con un pannello FullHD antiriflesso e una dotazione hardware di ottimo livello. A bordo troviamo l’ottimo processore Intel i5 1235U che da un lato garantisce ottime prestazione grazie anche agli 8 GB di RAM DDR4. Lo storage non manca di certo: a bordo troviamo infatti ben 512 GB di memoria SSD NVMe M.2 rapida in grado di caricare in RAM rapidamente tutti i file necessari.

Il sistema operativo a bordo è Windows 11 Home: un sistema operativo che in molti apprezzano e utilizzano nel quotidiano. Windows 11 è sicuramente un software ormai maturo e molto funzionale.

La presenza di un lettore di schede SD, la webcam integrata a una buona autonomia garantita dall’ampia batteria completano la dotazione hardware del device. La batteria si ricarica in soli 45 minuti del 50% e garantisce complessivamente un’autonomia di oltre 7 ore continuative. Questo garantisce al dispositivo di portare a termine una giornata di lavoro senza mai dover caricare il computer.

Il notebook HP di cui vi parliamo oggi pesa 1,69 kg: sicuramente non un peso piuma, ma in linea con gli altri competitor. Il peso lo rende tuttavia un ottimo dispositivo da portare in università o dai clienti.

Il prezzo del notebook HP 1235U è molto competitivo: parliamo di soli 479,99€ grazie al ribasso dell’11% disponibile oggi su Amazon in occasione della Black Friday Week. Approfittatene subito e acquisterete un computer concreto adatto a moltissimi utilizzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.