Nothing Phone (2a) Plus: ecco tutto quello che sappiamo

Nothing Phone (2a) la scorsa primavera ha fatto parlare di se non solo per un design in pieno stile Nothing, ma anche per un rapporto qualità prezzo davvero vantaggioso, che lo ha fatto salire sul podio dei migliori “fascia media” sul mercato. Di conseguenza l’annuncio di Nothing Phone (2a) Plus ha decisamente incuriosito tutti, soprattutto perché nel giro di una manciata di giorni si è passati dalle voci di corridoio alla presentazione vera e propria, che si terrà domani. Ovviamente nessun dispositivo è esente da leak e gole profonde, e oggi conosciamo praticamente tutto sul nuovo smartphone della casa londinese.

Il cuore di Nothing Phone (2a) Plus è il nuovo SoC, un MediaTek Dimensity 7350 Pro che andrà sostituire Mediatek Dimensity 7200 Pro garantendo un 10% di performance in più. Questa informazione arriva direttamente da Nothing stessa, ma altre caratteristiche sono state svelate dal sito Smartprix. Lato display 2a e 2a Plus non cambiano: schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico subirà un upgrade significativo. La fotocamera frontale passerà da 32 a 50 megapixel, mentre quella posteriore, pur mantenendo i sensori da 50 megapixel, guadagnerà la registrazione video in 4K. La batteria da 5000 mAh sarà mantenuta, ma la ricarica rapida verrà incrementata, passando da 45 a 50 Watt. La RAM sarà disponibile in due configurazioni: 8 o 12 GB, mentre la memoria interna sarà unica.

Due i colori disponibili: grigio e nera, con la disposizione e la quantità di led glifi che non dovrebbero cambiare rispetto al modello 2a standard.