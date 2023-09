Nuovo conto corrente davvero gratuito: è possibile grazie a Tinaba

Accedere a un conto corrente davvero gratuito non è semplice: gli elementi da considerare sono diversi e orientarsi tra le varie proposte disponibili sul mercato bancario può essere un’operazione lunga e laboriosa.

Per i risparmiatori alla ricerca di un conto a zero spese, però, oggi c’è un’opzione “sicura” su cui puntare: si tratta di Conto Tinaba. Questo conto ha canone zero e nessuna imposta di bollo. In più, con Tinaba c’è la Carta Mastercard, disponibile senza costi, e con 12 prelievi gratuiti.

Scegliere Tinaba semplifica la gestione del proprio conto (tutto può essere monitorato e gestivo via app) e garantisce l’accesso anche a tanti altri vantaggi come il cashback del 10% per gli acquisti su store partner, il Conto Deposito e le sezioni dedicate a Investimenti e Crypto.

Per aprire Conto Tinaba basta seguire la procedura online accessibile tramite il sito ufficiale Tinaba.

Conto Tinaba: la scelta giusta per un conto gratuito

Con Tinaba è possibile accedere a:

un conto con IBAN italiano che prevede canone zero ; non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo

che prevede ; non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo una carta Mastercard , con la possibilità di effettuare 12 prelievi senza commissioni e con supporto a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

, con la possibilità di effettuare 12 prelievi senza commissioni e con supporto a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay bonifici gratis (4 al mese)

(4 al mese) ricarica della carta gratuita (2 ricariche al mese)

(2 ricariche al mese) possibilità di pagare bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche da app

accredito dello stipendio

accesso a servizi aggiuntivi come il Conto Deposito con interessi al 4,5% e tante soluzioni di investimento

come il Conto Deposito con interessi al 4,5% e tante soluzioni di investimento possibilità di passare al piano Premium da 3,99 euro al mese che aggiunge vari vantaggi extra come i prelievi e i bonifici gratuiti illimitati

Con Tinaba è, quindi, possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi e, soprattutto, completamente gratuito (con l’opzione Premium sempre disponibile per gli utenti più esigenti). Per accedere alla proposta di Tinaba è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.