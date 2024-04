Nuovo utente Revolut? Accedi ai vantaggi Premium gratis

Revolut, nota fintech britannica, offre un’opportunità unica a tutti i suoi nuovi utenti: iscriviti ora e ricevi 3 mesi di Premium gratuiti. Grazie a questa promozione, avrai così l’opportunità di sfruttare tutti i vantaggi esclusivi del conto multivaluta senza alcun costo per tre mensilità.

Spendi, invia denaro e risparmia

Come riscattare l’offerta? Ti basta inserire il tuo numero di telefono nel riquadro indicato, cliccare sul link unico ricevuto e scaricare l’app Revolut. Una volta registrato, potrai aprire il tuo nuovo conto in pochi clic: riceverai così immediatamente un upgrade a Premium, gratuito per tre mesi.

I vantaggi sono numerosi. Innanzitutto, con Revolut Premium puoi effettuare e ricevere pagamenti in tutta semplicità e con un semplice tocco, anche dividere le spese. Riceverai, poi, una carta Revolut da gestire completamente tramite app: ricevi notifiche di pagamento e monitori la sicurezza dal tuo smartphone.

Se ti piace viaggiare, Revolut fa per te. Il conto è multivaluta, ciò significa che puoi cambiare valuta dei tuoi fondi con tasso di cambio reale in qualsiasi momento per evitare commissioni estere. Premium, inoltre, ti garantisce anche assicurazione e assistenza quando ti trovi in vacanza o in viaggio, oltre all’accesso ad alcune lounge aeroportuali.

Revolut si affida a sistemi di sicurezza avanzati, che supervisionano costantemente il tuo conto per segnalarti immediatamente transazioni sospette e mantenendo al sicuro i dettagli della tua carta. Non è un caso se sono già milioni gli utenti che utilizzano Revolut per le loro spese quotidiane.

Iscriviti a Revolut online per ricevere l’accesso a Premium e a tutti i suoi vantaggi esclusivi gratuitamente per un periodo di tre mesi. Ricorda che l’offerta è valida soltanto per i nuovi utenti.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.