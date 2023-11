Offerta IMPERDIBILE su Amazon: monitor Samsung Odyssey G5 27'' a soli 209€ (-18%)

Se sei un appassionato di gaming e stai cercando di elevare la tua esperienza visiva a un livello superiore, non perdere l’occasione di approfittare dell’offerta promozionale su Amazon per il monitor Samsung Odyssey G5. Con caratteristiche all’avanguardia, questo monitor curvo da 27 pollici è progettato per offrirti un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Non lasciartelo scappare con le offerte Black Friday, fallo tuo a soli 209€ con lo sconto del 18% fatto da Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Immersione totale con il design curvo (1000R): Samsung Odyssey G5

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 offre un design curvo con un raggio di 1000R, garantendo un’immersione totale nel mondo del gioco. Questa curvatura avvolgente è progettata per migliorare il campo visivo e offrire un’esperienza più coinvolgente, rendendo ogni sessione di gioco un’avventura visiva unica. Con una risoluzione di 2560×1440 (WQHD 2K) e supporto per HDR10, Odyssey G5 offre dettagli nitidi e una gamma dinamica di colori che portano i tuoi giochi a nuovi livelli di realismo.

Il monitor supporta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, garantendo prestazioni fluide e senza sfarfallamenti. Queste caratteristiche sono ideali per i giocatori che richiedono tempi di risposta rapidi e un gameplay senza interruzioni, consentendo una reattività superiore durante le sessioni di gioco intense. Lo schermo è poi dotato della tecnologia FreeSync Premium, che elimina il tearing e lo stuttering, garantendo un gameplay fluido e senza interruzioni.

Questa funzione si adatta dinamicamente alla frequenza di aggiornamento della GPU, garantendo un’esperienza di gioco sempre ottimale. Con porte HDMI, Display Port e ingresso audio, il monitor offre una connettività completa per soddisfare tutte le tue esigenze. La modalità Eye Saver riduce l’affaticamento degli occhi, mentre la tecnologia Flicker Free elimina eventuali sfarfallamenti, garantendo comfort visivo durante lunghe sessioni di gioco.

L’offerta promozionale su Amazon per il monitor Samsung Odyssey G5 è un’opportunità imperdibile per gli amanti del gaming che cercano un’esperienza visiva avanzata. Con un design curvo avvolgente, risoluzione superiore, prestazioni fluide e tecnologie all’avanguardia, questo monitor è progettato per portare il tuo gameplay a nuove vette. Non lasciartelo scappare, fallo tuo a soli 209€ con lo sconto del 18% su Amazon. Le spedizioni sono gratis con i servizi Prime.

