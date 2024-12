Offerta lampo: Mini Proiettore Bluetooth in doppio sconto ancora per pochissime ore

Goditi un’esperienza cinematografica ovunque tu sia con questo dispositivo all’avanguardia che oggi trovi su Amazon in doppio sconto! Parliamo del Mini Proiettore Bluetooth WiMiUS, al momento disponibile a soli 81 euro con uno sconto del 39% ed un ulteriore coupon dell’8% da sfruttare applicando il codice promo IJVBJIB3 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mini Proiettore Bluetooth WiMiUS: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Proiettore Bluetooth WiMiUS si caratterizza per una risoluzione nativa di 720P, una luminosità di 18000 lumen e un rapporto di contrasto di 12000:1.

È dotato di una lente rivestita ad alta trasmittanza che offre un’eccezionale nitidezza dell’immagine e una precisione del colore per avere un’esperienza visiva più realistica che mai. Inoltre dispone di 2 altoparlanti integrati ad alta potenza da 5 W così da garantire un’esperienza audio davvero immersiva e coinvolgente.

Allo stesso tempo, essendo dotato di un Focus elettrico, non è necessario ruotare manualmente l’anello di messa a fuoco come i proiettori tradizionali, ma basterà utilizzare il telecomando per ottenere un’immagine nitida in meno di un secondo.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto sfrutta il WiFi 5G ultraveloce: in questo modo può connettersi rapidamente con i dispositivi iOS e Android senza l’utilizzo di nessun adattatore o software extra richiesto. In più le sue dimensioni sono davvero compatte e, con una maniglia per il trasporto, potrai portarlo con te ovunque nella massima comodità.

