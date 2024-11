Offerta lampo: Mini Proiettore portatile a mini prezzo ancora per pochissime ore

Ancora per pochissime ore potrai sfruttare una promozione speciale sul Mini Proiettore portatile Valieno! Al momento è disponibile su Amazon a soli 33 euro con uno sconto del 5%.

Mini Proiettore portatile Valieno: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Proiettore portatile Valieno permette di godere una vera e propria esperienza cinematografica a casa, con effetti di immagine chiari e super nitidi per quanto riguarda qualsiasi contenuto.

La sua particolarità è la funzionalità di proiezione con rotazione di 180°, con uno zoom in aggiunta del 50%-100%. La dimensione della proiezione può essere regolata tra 40 e 130 pollici, garantendo effetti di visualizzazione ideali in diversi scenari e ambienti.

In più, la modaità di utilizzo è particolarmente semplice in quanto supporta la correzione trapezoidale verticale automatica e la messa a fuoco manuale, consentendo di regolare facilmente l’immagine in qualsiasi ambiente per ottenere una proiezione perfetta.

La connettività è un altro punto di forza del proiettore in quanto supporta WiFi6 2.4/5G e BT 5.0: questo vuol dire che puoi facilmente connetterti a telefoni cellulari, computer e altri dispositivi e trasmettere in pochi secondi i contentui che vuoi. In più è dotato di altoparlanti ad alta fedeltà, e di porte audio multiple USB e HDI.

Oggi il Mini Proiettore portatile Valieno è disponibile su Amazon a soli 33 euro con uno sconto del 5%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Ma fai in fretta, il tempo a disposizione sta per scadere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.