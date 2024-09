Offerta lampo sul Power Bank 3-in-1: ancora per poche ore lo paghi solo 10€

Non rischiare di rimanere con lo smartphone scarico quando sei fuori casa, ma approfitta subito della mega offerta sul Power Bank ENEGON! Oggi è disponibile su Amazon a soli 10 euro con un super sconto del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno per terminare e la promozione è in scadenza tra pochissime ore!

Power Bank ENEGON: energia extra sempre con te

Il Power Bank ENEGON si contraddistingue per una capacità enorme di 10000mAh e una potenza di uscita di 5V/3A (15W): in questo modo è in grado di caricare rapidamente la maggior parte degli smartphone per due o tre volte, così da non avere più preoccupazioni soprattutto se si è a lungo fuori casa.

Inoltre è dotato di tre porte così da poter caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Per di più risulta essere davvero versatile anche grazie alla sua porta USB-C che può essere utilizzata sia per l’ingresso che per l’uscita.

Allo stesso modo la sicurezza è sempre garantita in quanto è certificato da UL e presenta una tecnologia esclusiva di IC di alimentazione, offrendo una protezione perfetta contro cortocircuiti, sovracorrenti, sovraccarichi e sovratensioni.

La batteria esterna ha una garanzia di 12 mesi in caso di malfunzionamento e, in più, viene fornita con un caricatore da parete e un cavo USB-C da 12W che risultano perfetti per i telefoni cellulari che richiedono un caricatore extra o ne sono privi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.