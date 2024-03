Offerta unica: SelfyConto con interessi al top e zero spese

Sei alla ricerca di un conto corrente che unisca convenienza, flessibilità e rendimento? SelfyConto di Banca Mediolanum è la risposta che stavi cercando. Con un’offerta esclusiva che elimina il canone per tutti nel primo anno e mantiene questa condizione a zero per i giovani fino ai 30 anni, SelfyConto sta rivoluzionando il settore del banking online.

SelfyConto: doppio vantaggio con canone Zero e tasso di Interesse al 5%

Immagina di poter aprire un conto corrente online senza dover pagare alcun canone per il primo anno e, se hai meno di 30 anni, di continuare a godere di questa vantaggiosa condizione fino al tuo trentesimo compleanno. Con SelfyConto non solo questo è possibile, ma anche estremamente semplice. Infatti puoi aprire il conto online in pochi minuti, senza la necessità di inviare documenti cartacei e senza attese. Se poi hai lo SPID, l’apertura è ancora più veloce.

Oltre a questo, vincolando una somma di denaro per almeno 6 mesi, potrai beneficiare di un tasso di interesse annuo lordo del 5%. In un periodo caratterizzato da tassi di interesse basso, questa opportunità è davvero vantaggiosa.

Ma con SelfyConto, l’assenza di canone non significa rinuncia alla qualità dei servizi. Al contrario, avrai accesso a una vasta gamma di operazioni bancarie senza costi aggiuntivi: prelievi gratuiti e illimitati in tutta l’area Euro, bonifici, addebiti diretti, pagamenti di bollette e ricariche telefoniche, solo per citarne alcuni. Inoltre, potrai godere di una carta di debito inclusa nel servizio, senza canone annuale.

Per chi desidera ancora più flessibilità, SelfyConto offre la possibilità di richiedere una carta di credito Mediolanum Credit Card e una prepagata Mediolanum Prepaid Card, ampliando le tue opzioni di pagamento in modo conveniente e sicuro.

Se desideri gestire le tue finanze in modo semplice, sicuro e conveniente, approfitta ora dell’offerta di SelfyConto. La tua opportunità di entrare nel futuro del banking online è a un clic di distanza. Visita il sito, apri ora il tuo SelfyConto e inizia a godere dei suoi vantaggi!

