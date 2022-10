Offerte esclusive Prime:gli hard disk portatili più economici in offerta

Ritornano i Prime Day su Amazon insieme a tante offerte e sconti da non perdere: oggi parleremo dei migliori hard disk portatili che possono essere acquistati sulla piattaforma, facendo riferimento ai modelli che sono più economici ma senza sacrificare la qualità. Ecco riportata di seguito la lista:

WD Elements Portable da 5TB

Il WD My Passport è uno dei migliori dispositivi portatili per l’archiviazione in offerta ora su Amazon. Le sue prestazioni sono alla pari con la concorrenza; inoltre la crittografia hardware integrata e le utilità in bundle ne migliorano l’usabilità.

SSD SanDisk da 500GB



SanDisk ha progettato l’Extreme 500 per sostituire la funzionalità di un disco rigido portatile fornendo velocità di trasferimento avanzate. L’Extreme 500 è destinato a fotografi e operatori video che necessitano di un’unità portatile veloce in grado di tollerare un uso intenso e di sopportare più danni fisici rispetto a un tipico HDD. Injoltre ha una velocità di trasferimento massima segnalata di 430 MB/s in lettura.

Seagate Portable Drive da 4 TB (Amazon Special Edition)



La linea di unità esterne di Seagate è la prima unità SMR portatile della società. Questo modello include tutte le funzionalità più recenti della loro linea Backup Plus, in particolare la compatibilità dell’app Lyve, l’accesso gratuito a OneDrive e le funzionalità di backup dei social media. Questa unità portatile viene fornita anche con un driver NTFS per Mac, che consente agli utenti di spostarsi tra i sistemi Mac e PC senza dover riformattare il PC.

SSD portatile WD My Passport da 500GB con tecnologia NVMe

Il My Passport di WD è popolare per una buona ragione. Ha un prezzo competitivo e offre un buon rapporto qualità-prezzo se stai cercando molto spazio di archiviazione portatile a buon mercato. Queste unità disco rigido portatili (HDD) non sono i dispositivi di archiviazione più appariscenti o veloci, ma avendo avuto parecchi passaggi nelle mie mani nel corso degli anni per vari scopi di backup o migrazione dei dati, portano sempre a termine il lavoro.

Crucial CT1000X6SSD9 X6 1TB

L’X6 si basa sull’hardware del popolare SSD BX500 di CRUCIAL e spinge fino a 540 MBps di throughput di lettura sequenziale. Perfetto quindi per ogni tipo di occasione o professionista.

Ricordati inoltre che troverai tutte le altre promo nella pagina dedicata di Amazon per le offerte Prime Day, e di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita dei prodotti.

