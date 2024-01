OFFERTISSIMA LEGO: 2 confezioni 3in1 di dinosauri e super robot a soli 22 euro! Avrai 6 giocattoli in 1

Offerta imperdibile per chi ama le mitiche costruzioni LEGO, sia da esposizione che per giocarci: Modellini Creator 3 in 1 di T-Rex, Triceratopo e Pterodattilo & Creator + 3in1 Super Robot, Set di Costruzioni in Mattoncini, Aereo e Drago, a soli 22,80 euro. Ideale per bambini dai 6 anni in su.

Scopri l’offerta

Il set LEGO Creator 3 in 1 contiene un modellino di T-rex giocattolo con occhi arancioni brillanti, articolazioni e testa snodabili, grandi artigli e bocca apribile con denti appuntiti. Questo gioco creativo con le costruzioni per bambini può essere ricostruito in 2 differenti dinosauri giocattolo: un feroce Pterodattilo e un possente Triceratopo. Tutti i dinosauri per bambini sono dotati di articolazioni mobili, per ricreare i movimenti realistici degli animali giocattolo e per dar vita a tanti giochi di ruolo avvincenti. Il kit include anche i resti dell’ultimo animale divorato dal dinosauro giocattolo, sotto forma di gabbia toracica da costruire con i mattoncini LEGO.

Il set Super Robot 3in1, giocattolo per bambini dai 6 anni in su, consente ai più piccoli di divertirsi con 3 modelli differenti: un robot, un drago e un aereo giocattolo. Il Super robot LEGO ha testa, gambe, piedi, braccia, mani e ali snodabili; anche il drago giocattolo ha tutte le parti snodabili; l’aereo giocattolo ha le ali regolabili. I bambini possono dar vita a storie avveniristiche con il robot, entrare in azione con il dragone mecha o librarsi nel cielo con il jet supersonico. Gioca ovunque, il Super Robot LEGO ha dimensioni ridotte e può essere portato in giro ogni volta che i bambini escono di casa.

Offerta imperdibile per chi ama le mitiche costruzioni LEGO, sia da esposizione che per giocarci: Modellini Creator 3 in 1 di T-Rex, Triceratopo e Pterodattilo & Creator + 3in1 Super Robot, Set di Costruzioni in Mattoncini, Aereo e Drago, a soli 22,80 euro. Ideale per bambini dai 6 anni in su.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.