Offertona Black Friday: Cuffie on-ear Sony in sottocosto su Amazon

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora? Non farti scappare la super offerta Black Friday sulle Cuffie Wireless on-ear Sony! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 188 euro con un super sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Cuffie Wireless on-ear Sony: audio immersivo e massimo comfort

Le Cuffie Wireless on-ear Sony rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole immergersi nella propria musica preferita nella massima comodità anche per ore.

Si contraddistinguono per una qualità audio premium in quanto supportano Hi-Res Audio e ottimizzano i file musicali compressi tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme. Questo si traduce in effetti sonori sempre coinvolgenti, con alti cristallini e bassi profondi per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale tu stia ascoltando.

Un’altra specifica tecnica davvero all’avangaurdia è la Cancellazione del rumore leader del settore, alimentata dal processore noise cancelling HD QN1 con algoritmo evoluto e dal nuovo Chip Bluetooth: potrai ascoltare sempre al massimo la tua musica, senza alcuna distrazione esterna anche se sei in ambienti affollati o rumorosi.

Allo stesso tempo, la modalità SPEAK-TO-CHAT mette automaticamente in pausa la musica quando si avvia una conversazione per un’esperienza di ascolto senza mani e senza interruzioni. Infine, la modalità smart WEARING DETECTION spegne automaticamente le cuffie quando non le si indossa, per risparmiare batteria preziosa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.