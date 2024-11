Offertona Black Friday: Mini Proiettore Portatile 4K in sottocosto su Amazon

Ecco il Black Friday con una valanga di offerte imperdibili! Tra tutte ti presentiamo una promozione imperdibile sul Proiettore Portatile 4K WOLFANG, ora disponibile su Amazon a soli 86 euro con un super sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, non capita tutti i giorni!

Proiettore Portatile 4K WOLFANG: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Proiettore Portatile 4K WOLFANG è un gadget perfetto per creare una vera e propria esperienza cinematografica direttamente a casa tua.

Il dispositivo supporta la proiezione di telefoni Android e sistemi iOS, offrendoti un’esperienza di proiezione veloce e stabile. Inoltre lo schermo di proiezione da 40″-200″ può essere regolato a piacere secondo le esigenze del momento.

Questo modello ha una funzione di correzione trapezoidale verticale di ±40°, che può facilmente regolare lo spostamento dell’immagine causato dall’installazione. La funzione zoom al 50% consente, tra l’altro, di regolare le dimensioni dello schermo in una posizione fissa senza spostare il mini proiettore.

Per non farsi mancare nulla, questo mini proiettore ha altoparlanti surround stereo doppi integrati che garantiscono un vero suono Dolby così da offrire la fedeltà audio originale dei tuoi contenuti multimediali preferiti. È possibile anche connettere il tuo dispositivo mobile e utilizzare il proiettore come altoparlante Bluetooth per goderti un suono piacevole in diversi scenari.

Per finire, questo gadget tech vanta un efficiente sistema di dissipazione del calore e un basso consumo energetico di soli 55 W. Inoltre la portabilità è garantita grazie al suo design esclusivo con maniglia incorporata.

