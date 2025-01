Offertona dell'Epifania: la Smart TV Panasonic da 32" la paghi quasi la metà

Trasforma il salotto di casa in una piccola sala cinematografica grazie alla Smart TV Panasonic da 32 pollici! Oggi è disponibile su Amazon a soli 175 euro con un mega sconto del 48%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile acquistare il prodotto in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV Panasonic da 32 pollici: tutte le caratteristiche tecniche

La Smart TV Panasonic da 32 pollici è un vero e proprio portento della tecnologia che permette di trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica.

Innanzitutto si contraddistingue per il suo innovativo chip di elaborazione HD Colour Engine che offre immagini dai colori naturali e contenuti mozzafiato su programmi TV, film e giochi. Inoltre la tecnologia High Dynamic Range produce neri profondi e bianchi luminosi per un’esperienza visiva migliorata così da sentirti sempre il protagonista di ogni azione.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie alla schermata principale intuitiva e personalizzata della tv. Tra l’altro il sistema consente anche di controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili, l’illuminazione e altro direttamente dal dispositivo.

A rendere l’utilizzo ancora più intuitivo ci pensa il telecomando vocale integrato che permette di cambiare canale, lanciare app e gestire dispositivi domestici intelligenti compatibili attraverso dei semplici comandi vocali. Alo stesso tempo, la Modalità Gioco è ideata per ridurre l’input lag e garantire un’esperienza di gioco fluida per qualsiasi contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.