Offertona di Natale: Apple MacBook Pro 2024 con chip M4 Pro a 200€ in meno

Amazon ha lanciato una promozione super conveniente sull’Apple MacBook Pro 2024 con chip M4 Pro! Oggi il pc portatile top di gamma è disponibile a soli 2.299 euro con uno sconto dell’8%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Pro 2024 con chip M4 Pro: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro 2024 con chip M4 Pro è un vero e proprio concentrato di potenza che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato di un display Liquid Retina 14,2″ che offre 1600 nit di luminosità di picco e una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna tu sia. In questo modo potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti, sentendoti sempre come al centro dell’azione.

Allo stesso tempo, il chip M4 Pro rende qualsiasi operazione più efficiente e fluida che mai così potrai gestire anche i workflow più complessi, come il rendering di intricati contenuti in 3D, in maniera ottimale.

Con questo modello, inoltre, le videochiamate o le conference call risulteranno più realistiche che mai grazie alla videocamera 12MP Center Stage che ti tiene sempre al centro della scena, mentre i tre microfoni di livello professionale e i sei altoparlanti con audio spaziale e supporto per Dolby Atmos garantiscono un audio ottimale.

Oggi l’Apple MacBook Pro 2024 con chip M4 Pro è disponibile su Amazon a soli 2.299 euro con uno sconto dell’8%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.