Oggi la Cassa Bluetooth Portatile multifunzionale la paghi quasi la metà

Ami la musica e vuoi portarla sempre con te? Allora non puoi assolutamente farti scappare la super offerta sulla Cassa Bluetooth Portatile RIENOK! Oggi è disponibile su Amazon a soli 32 euro con un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Cassa Bluetooth Portatile RIENOK: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa Bluetooth Portatile RIENOK ha, innanzitutto, una batteria da 3,600 mAh che offre fino a 30 ore di autonomia, con una variazione a seconda del volume e del tipo di audio.

Questo modello supporta la connessione tramite Bluetooth quindi l’associazione con altri dispositivi avviene in un attimo. Inoltre, sfruttando il pulsante di base, potrai avere bassi profondi e ricchi con alti cristallini per quanto riguarda qualsiasi tipologia di traccia.

Il dispositivo vanta anche una protezione impermeabile IPX7 quindi potrai portarlo dove vuoi, anche in spiaggia, in piscina o al lago, ed ascoltare musica in streaming senza preoccupazioni. Questo gadget è anche antipolvere e resistente alle cadute, oltre ad avere un peso minimo per trasportarlo in maniera super comoda.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie ad una porta USB che si trova anche sull’altoparlante del volume e garantisce la connessione ad altri dispositivi. Per di più, è possibile sfruttare ben tre modalità di connessione: la Modalità Bluetooth per connessione wireless, la Modalità scheda micro SD per inserire la scheda di memoria, e la modalità Aux-In per connettersi direttamente tramite cavo.

