Oggi la Tastiera Meccanica retroilluminata la paghi praticamente la metà

Rendi la tua postazione di lavoro più efficiente e colorata che mai con la Tastiera Meccanica EPOMAKER TH80 Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 56 euro con uno sconto bomba del 49%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Tastiera Meccanica EPOMAKER TH80 Pro: modalità di utilizzo e funzionalità

La Tastiera Meccanica EPOMAKER TH80 Pro vanta un layout al 75% che offre sia il comfort di digitazione che la consapevolezza dello spazio, mentre la manopola programmabile in metallo consente un ulteriore controllo della configurazione.

La connettività è sempre assicurata grazie a tre modalità disponibili, ovver Bluetooth 5.0, 2,4 GHz e uscita cablata USB-C. In più è dotata di interruttori Gateron Pro che vengono pre-lubrificati in fabbrica per una corsa fluida subito dopo l’acquisto. Tra l’altro ogni interruttore è dotato di uno stelo in POM e di un involucro in policarbonato per garantire coerenza e durata.

Questo modello dispone dei popolari Keycaps con l’esclusivo profilo MDA, e i copritasti sono realizzati in PBT di prima qualità con colorazione a immersione. Un’altra caratteristica distintiva della tastiera è la varietà di effetti RGB predefiniti che possono essere facilmente commutati tra loro con semplici scorciatoie. Inoltre, è disponibile un software compatibile per scegliere in un attimo l’effetto che preferisci così da rendere la tua postazione ancora più accattivante.

Per finire, questo dipositivo ha una batteria enorme con una capacità di 4000mah che offre un’autonomia super estesa e accontenta tutte le tipologie di esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.