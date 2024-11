Oggi le Cuffie Bluetooth LG le paghi meno della metà con lo sconto schock del -61%

Non perdere l’occasione di acquistare gli auricolari più innovativi del momento ad un prezzo davvero da capogiro! Si tratta delle Cuffie Bluetooth LG, oggi disponibili su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 61%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Bluetooth LG: audio immersivo e massima comodità

Le Cuffie Bluetooth LG sono progettate per offrirti un’esperienza d’ascolto cristallina, grazie all’implementazione dello stato dell’arte delle tecnologie di cancellazione del rumore. In particolare sono dotati di una migliore struttura dell’ANC, di algoritmi di analisi dei rumori in tempo reale e di un controllo a doppio passaggio.

Una caratteristica davvero unica è la custodia di ricarica con tecnologia UVnano che mantiene le tue cuffie wireless igienizzate e pronte all’uso ogni volta che le ricarichi. In soli 10 minuti, la luce LED UV integrata elimina fino al 99,9% dei batteri che si annidano sulla superficie dei copriauricolari e sulla maglia interna.

In più questi auricolari sono certificati IPX4, quindi puoi quindi indossarli in tutta tranquillità anche sotto la pioggia e continuare ad ascoltare la tua musica preferita.

Anche l’autonomia non è da meno: con una singola ricarica le cuffie offrono fino a 9 ore di musica e, all’occorrenza, nella custodia ne hai fino a 20 in più. Quando hai bisogno di una ricarica, ti basta riporle per 5 minuti nella custodia per avere un’altra ora di musica. E la custodia la ricarichi semplicemente appoggiandola su una basetta di ricarica wireless.

Oggi le Cuffie Bluetooth LG sono disponibili su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 61%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.