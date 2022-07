OnePlus 10 Pro: FINALMNETE in offerta

È uno dei top di gamma più ricercati del 2022. Stiamo parlando del OnePlus 10 Pro, un flagship con un ottimo rapporto qualità prezzo. Infatti, il compatto hardware di questo dispositivo non ha nulla da invidiare agli smartphone più costosi. Oggi è finalmente in sconto su Amazon, trovare offerte riguardanti lui, vista la sua alta richiesta. Con questo sconto lo potete acquistare a soli 787,93 €, un prezzo inferiore del 14%.

Il OnePlus 10 Pro è dotato del processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Esteticamente questo dispositivo è mozzafiato, ha un design minimal e moderno. La scocca originale con i quattro grandi cerchi del comparto fotografico lo rendono inconfondibile rispetto a gli altri device. Il display Fluid AMOLED da 6,7″ QHD+ con refresh rate a 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0, è progettato per garantire una frequenza fotogrammi ultra stabile e fluida. Comparto fotografico che probabilmente è la ciliegina sulla torta di questo smartphone, infatti è in collaborazione con il noto marchio fotografico Hasselblad. Il OnePlus 10 Pro vi consente di scattare immagini bellissime in ogni condizione di luce. La fotocamera frontale invece, vi aiuterà a far sì che i vostri selfie saranno invidiati da tutti sui vostri profili social. Concludiamo parlando adesso del software, la OXYGEN OS è una skin leggera che consente a questo dispositivo un’alta fluidità e un’alta velocità di sistema.

Insomma, il OnePlus 10 Pro ha tutte le caratteristiche che ci si aspetterebbe da un top di gamma nel 2022. Il suo punto forte è il rapporto qualità-prezzo. Punto che diventa ancora più forte, grazie a questa fantastica offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 787,93 €. Stiamo parlando di uno sconto del 14% che non potete lasciarvi scappare per nessun motivo al mondo. Affrettatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione nei magazzini di Amazon. Inoltre, avete anche la garanzia di Amazon soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.