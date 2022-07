OnePlus 10T 5G: svelati i segreti della fotocamera

OnePlus ha svelato nei giorni scorsi la data di lancio di OnePlus 10T, fissandone l’appuntamento per il 3 agosto prossimo quando in Italia saranno le ore 16.00. Insieme al nuovo smartphone verrà lanciata anche la nuova interfaccia utente OxygenOS 13. Nel frattempo l’azienda cinese del CEO Pete Lau ha svelato poco fa i segreti della fotocamera che verrà implementata nel nuovo dispositivo. Vediamo insieme.

OnePlus 10T 5G, top di gamma senza fotocamera Hasselblad

A differenza del modello OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T non disporrà di una fotocamera del marchio Hasselblad, il famoso produttore di camere medio formato di proprietà della cinese DJI, ma non per questo non avrà ottime capacità di imaging. Insomma, se OnePlus 10 Pro resta l’opzione ideale per coloro che desiderano un’ammiraglia a tutto tondo, OnePlus 10T sarà il telefono di punta con prestazioni eccezionali seppur sensibilmente inferiori in ambito immagine.

Una scelta voluta dall’azienda, desiderosa di avere sul mercato un altro top di gamma ma a un prezzo differente, correlato alle specifiche “più mobile” del device in sé. Questo però non significa, come scritto prima, che OnePlus 10T non possa contare su un hardware fotografico eccellente rafforzato dalla suite di caratteristiche della fotografia computazionale di OnePlus.

Ecco quindi che il nuovo top di gamma dell’azienda cinese sarà dotato di un sistema a tripla fotocamera sul retro che è caratterizzato dal sensore di punta Sony IMX766 da 50 MP. Parliamo quindi di una lente di tutto rispetto, che viene usata principalmente sulle ammiraglie di diverse società, come la serie Xiaomi 12, Oppo Find X3 e Find X5 o, per rimanere in casa Pete Lau, OnePlus Nord 2 5G.

Il sensore Sony IMX766

Il sensore IMX766 è in grado di catturare immagini assolutamente di prim’ordine, non solo per un numero elevato di megapixel, ma anche per le sue grandi dimensioni da 1/1,56 di pollice, che combinate con il supporto OIS ed EIS, gli permettono di assorbire grandi quantità di luce per foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione e in ambienti illuminati in modo non uniforme.

Su OnePlus 10T la lente avrà in più il supporto per l’acquisizione a colori a 10 bit, consentendo così ai possessori dello smartphone di acquisire 64 volte più colori rispetto ai dispositivi cattura con colori a 8 bit.

Una delle nuove funzionalità del software di cui OnePlus si dichiara più entusiasta per il prossimo modello 10T è il supporto per il nuovo Image Clarity Engine (ICE), che supporta un algoritmo aggiornato che consente al dispositivo di acquisire foto più velocemente e con maggiori livelli di dettaglio. In pratica, quando un utente preme sull’otturatore della fotocamera di OnePlus 10T, il device cattura immediatamente decine di foto e seleziona poi la migliore come immagine finale.

Al resto ci “pensano” gli algoritmi HDR 5.0 e TurboRAW di OnePlus, combinati con la potenza del sopra citato sensore Sony IMX766, che permettono al nuovo smartphone di ottenere prestazioni HDR migliorate durante l’acquisizione di immagini anche dalla sua fotocamera posteriore principale. Infine non mancherà nemmeno il supporto alla funzione Nightscape, per acquisire foto notturne dettagliate per luminosità, nitidezza e dettaglio.

Il resto verrà svelato il 3 agosto, quando lo smartphone verrà presentato al mondo intero. Nel frattempo, se vi interessa un dispositivo di questo brand, su Amazon c’è l’ottimo OnePlus 10 Pro 5G a soli 787€ nel taglio 8GB/128GB e colorazione Volcanic Black.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.