Quando ci troviamo di fronte a offerte del genere, anche noi in redazione stentiamo a crederci. Lo spettacolare OnePlus 9 Pro 5G è infatti disponibile su Amazon a soli 435 euro, un prezzo davvero incredibile se si considera che quello di listino è vicino ai 650 euro.

Per ottenere il massimo sconto devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Sei hai qualche dubbio, ti consiglio di scioglierlo in fretta perché le scorte potrebbero finire in pochissimo tempo.

OnePlus 9 Pro 5G: SPETTACOLO!

A vedere il prezzo qualcuno lo potrebbe considerare un medio-gamma, ma si tratta di un errore. Il OnePlus 9 Pro 5G ha infatti tutte le carte in regola per dare del filo da torcere a smartphone più blasonati e dal costo ben più alto, anche gli iPhone di Apple.

Il design è rifinito, senza fronzoli, elegante. La parte frontale ospita il display LCD Fluid 2.0 da 6,7″ con tecnologia LTPO, frequenza d’aggiornamento Smart 120 Hz e precisione del colore. In alto a sinistra c’è un piccolo foro per la fotocamera, ma nulla di particolarmente fastidioso alla vista, anzi.

La punta di diamante dello smartphone è la fotocamera creata in collaborazione con Hasselblad. È una 50 megapixel ultra-wide con una nitidezza senza pari grazie all’obiettivo Freeform.

Sotto la scocca batte il processore Qualcomm Snapdragon 888, che garantisce una esperienza “Fast & Smooth” durante l’utilizzo dell’interfaccia OxygenOS 11.

Concludo segnalandoti che lo smartphone può contare su 8GB di RAM, 128GB di archiviazione e – ovviamente – sulla porta USB-C per la ricarica rapida e per collegare accessori compatibili, come auricolari cablati e così via.

Ricorda che per ottenere lo sconto massimo e pagare il OnePlus 9 Pro 5G 435,43 euro devi spuntare il box del Coupon. Fallo primo di aggiungere lo smartphone al carrello!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.