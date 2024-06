OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è qui: prezzo e bundle di lancio

La fascia economica è un segmento super affollato, OnePlus, con questo suo nuovo Nord CE 4 Lite 5G prova a dire la sua forte di prestazioni elevate e specifiche che puntano decisamente in alto. Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ne parla in toni davvero entusiastici: “Con una durata della batteria prolungata, una ricarica eccezionalmente veloce, un display immersivo e capacità fotografiche straordinarie, il OnePlus Nord CE4 Lite 5G offre agli utenti l’iconica esperienza veloce e duratura di OnePlus, il tutto a un prezzo imbattibile“. E il prezzo imbattibile quale è? Lo sconto di lancio è sostanzioso: 279 euro invece di 329 euro.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G è disponibile in due colorazioni: Super Silver e Mega Blue. Il Super Silver presenta transizioni graduali metalliche a specchio sui lati, creando angoli fluidi e riflessi diffusi. Mega Blue, come dice il nome stesso è mega: è il blu più vivido mai integrato in un dispositivo OnePlus.

Le specifiche di OnePlus Nord CE 4 Lite 5G sono decisamente di buon livello. Troviamo infatti uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco molto elevata di 2.100 nits. E visto che le vacanze al mare sono vicine, il dispositivo è dotato di tecnologia Aqua Touch, un vero e proprio lusso per questa fascia di prezzo, grazie alla quale lo schermo recepisce gli input anche quando è bagnato.

Il cuore di OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è una CPU Snapdragon 695 5G che lavora di concerto a 8GB di RAM LPDDR4x e 256GB di memoria UFS2.2, espandibile fino a 2TB tramite MicroSD. La memoria espandibile è una feature davvero gradita che il più delle volte non troviamo in dispositivi di fascia alta. Da ultimo con l’integrazione della tecnologia RAM-Vitalization a livello di server, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G può mantenere fino a 26 applicazioni attive in background, garantendo transizioni fluide tra le app. Mentre con ROM-Vitalization, OnePlus promette fluidità e zero lag per quattro anni.

La batteria è un punto di forza di OnePlus Nord CE 4 Lite 5G: ben a 5.110 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80W. Inoltre è presente la tecnologia proprietaria OnePlus Battery Health Engine che garantisce prestazioni elevate sino a 1600 cicli di ricarica.

Lato imaging OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è dotato di sensore principale da 50MP LYTIA 600 con OIS, una fotocamera di assistenza alla profondità da 2MP e una fotocamera frontale da 16MP. Inoltre troviamo anche lo zoom in-sensor 2x che esalta la bontà delle immagini anche in modalità ritratto con effetti bokeh migliori e realistici.

Chi acquista OnePlus Nord CE 4 Lite 5G sul sito ufficiale tra il 24 giugno e il 1 luglio potrà scegliere tra un paio di OnePlus Nord Buds 2 oppure una cover per il proprio smartphone come omaggio. Inoltre, tutti coloro che effettuano preordini o acquisti del OnePlus Nord CE 4 Lite tra il 24 giugno e il 2 agosto avranno uno sconto di 50 euro.