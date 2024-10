OnePlus: vietata la vendita di smartphone in Germania

Gli smartphone OnePlus sono di nuovo fuori dalla Germania. Dopo la diatriba di due anni fa con Nokia, che aveva portato al blocco della vendita di smartphone del produttore cinese sul mercato tedesco, la storia si ripete e anche stavolta come allora la ragione è legata ad alcuni brevetti.

La vicenda odierna vede OnePlus contrapposta a InterDigital, azienda americana a cui appartengono alcuni brevetti sulle tecnologie di rete mobile e 5G evidentemente utilizzati dal produttore sui propri smartphone. La presunta violazione delle proprietà intellettuali ha convinto le autorità tedesche ad imporre il blocco alla vendita dei prodotti OnePlus. Blocco che resterà valido almeno fino a che la situazione non sarà stata regolarizzata.

Per questo motivo lo store ufficiale del marchio cinese in Germania è stato svuotato dei telefoni pur continuando a vendere gli altri prodotti. Da parte sua OnePlus ha commentato la decisione con una nota che recita:

OnePlus attribuisce grande valore ai diritti di proprietà intellettuale e all’accesso equo ai brevetti standard essenziali, fondamentali per guidare l’innovazione nel settore. Continueremo a negoziare con InterDigital e desideriamo risolvere la questione in modo amichevole. Nel frattempo, il nostro impegno in Europa rimane invariato e continueremo a fornire prodotti e servizi eccellenti ai nostri utenti.

OnePlus verso l’accordo con InterDigital

OnePlus tenterà quindi per sua stessa ammissione di giungere ad un accordo con InterDigital replicando così quanto fatto con Nokia, che ha concesso le licenze d’uso su quelle tecnologie 5G finite per essere oggetto della disputa legale.

La soluzione appare scontata, anche perché sia OnePlus che la sua controllante Oppo hanno tutto l’interesse per risolvere la questione senza strascichi di tipo commerciale. Il rischio è quello di pregiudicare le quote di mercato del gruppo in Germania, uno dei mercati più importanti d’Europa.

È possibile quindi che un accordo venga trovato nelle prossime settimane, comunque in tempo per il debutto ufficiale del nuovo OnePlus 13 previsto entro la fine di questo mese.