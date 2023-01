Operazioni bancarie facili e veloci: quale conto online scegliere?

Tra i fruitori dei conti online vi sono diverte tipologie di consumatori.

Per chi necessita di eseguire un numero elevato di operazioni bancarie in maniera facile e veloce, è bene fare attenzione alla piattaforma scelta.

Esistono infatti alcuni conti digitali che non sono così semplici da gestire e, soprattutto per chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia, l’utilizzo di tali strumenti può risultare alquanto complesso.

Scegliendo piattaforme come Selfyconto invece, è possibile ottenere un’operatività totale, il tutto attraverso App Mediolanum.

Questo software per mobile infatti, consente di effettuare operazioni bancarie come:

bonifici

bonifici istantanei

pagamenti F24

bollettini

il tutto con pochi e semplici tocchi sul display.

Operazioni bancarie facili da gestire? Basta scegliere il conto digitale giusto

Selfyconto offre una serie di vantaggi non da poco per chi vuole rendere l’utilizzo del conto online il più fluido possibile.

A quanto detto finora infatti, va anche aggiunto che tale soluzione è compatibile con servizi come BANCOMAT Pay e Plick, ideali per inviare e ricevere denaro in tempo reale.

Non vanno poi dimenticati gli altri vantaggi legati a Selfyconto, che vanno ben oltre le classiche operazioni bancarie. Si parla, tra le altre cose, di una carta di debito gratuita con prelievi gratuiti in area Euro.

L’assistenza, costituita da un team di bank specialist di altissimo livello, offre ampie garanzie in caso di problemi riguardanti l’app. Il tutto con la solidità di un istituto tra i più famosi d’Europa come Banca Mediolanum.

Quanto costa Selfyconto? Se sei under 30 è gratis.

Per chi ha già compiuto tale età, il conto è gratuito per il primo anno mentre, a partire dal secondo, il suo costo è pari a 3,75 euro al mese.

