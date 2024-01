OPPO A38 con supporto auto ad APPENA 129€: FOLLIA Amazon imperdibile

OPPO A38 è la prova vivente che non è necessario spendere un capitale per acquistare uno smartphone con un bel design, da tutti i giorni. Spendendo la cifra ridicola di appena 129€ su Amazon, infatti, hai a disposizione un device sviluppato appositamente per i task di tutti i giorni: telefonare, navigare in rete, chattare sui social, guardare video, eccetera.

Al prezzo più conveniente di sempre hai a portata di mano uno smartphone che si lascia apprezzare di giorno in giorno, merito senza ombra di dubbio di una scheda tecnica parecchio equilibrata e senza rinunce.

Non farti scappare il budget phone OPPO A38 in vendita su Amazon a pochissimo

Nonostante il prezzo ridicolo, infatti, il device monta un bel pannello HD+ da 6.56 pollici a 90Hz, un processore octa core con di fianco fino a 8 GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh. L’occasione di oggi, inoltre, include anche un pratico supporto per auto ideale per utilizzare il device come un pratico navigatore GPS con Google Maps.

Se tutto ciò non fosse ancora abbastanza, sappi che OPPO A38 monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP e uno secondario da 2MP per foto e video di buon livello, anche di sera.

Con questi presupposti sarebbe un vero peccato lasciarsi scappare questa occasione di Amazon sullo smartphone OPPO, a maggior ragione se consideri che è già in pronta consegna per la giornata di domani e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

