OPPO annuncia il lancio di ColorOS 13, basato su Android 13

OPPO svela oggi il lancio del suo ultimo sistema operativo, ColorOS 13: uno dei primi sistemi operativi OEM basati su Android 13. ColorOS 13 è stata progettata per offrire la migliore esperienza possibile con il sistema operativo ColorOS, integrando le funzioni di sicurezza e privacy di Android 13 e offrendo funzioni di personalizzazione simili a Material You di Google. OPPO rilascerà tutte le informazioni sul suo OS durante l’evento di lancio ufficiale che si terrà in diretta streaming su YouTube e Twitter il 18 agosto alle ore 13:00 CET.

OPPO, ecco ColorOS 13

In occasione del Google I/O di maggio, OPPO aveva annunciato l’introduzione di Android 13 Beta 1 su OPPO Find N e su OPPO Find X5 Pro, tra i primi smartphone al mondo a ricevere questo aggiornamento.

ColorOS 13 include una serie di nuove funzioni all’avanguardia sviluppate da OPPO e pensate per offrire non solo la migliore esperienza con display di ampie dimensioni, ma anche un’interconnessione senza interruzioni tra più dispositivi e, di conseguenza, un miglioramento della produttività e dell’efficienza. Il sistema operativo, inoltre, sarà dotato di un nuovo design che offre un’esperienza Android fluida, completa e piacevole.

Inizialmente, ColorOS 13 sarà lanciato in beta sui device compatibili con Android 13, ossia gli smartphone della serie OPPO Find X5 e sul pieghevole OPPO Find N.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.