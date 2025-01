OPPO Enco Air3 Pro: con la mega offerta Amazon le paghi meno della metà

Vuoi goderti la tua musica al meglio senza spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta degli auricolari OPPO Enco Air3 Pro, oggi disponibili su Amazon a soli 40 euro con un mega sconto del 54%.

La spedizione è gratuita e potrai programmare la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il prodotto direttamente domani a casa tua. Approfitta il prima possibile della mega offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

OPPO Enco Air3 Pro: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Le OPPO Enco Air3 Pro sono auricolari true wireless che permettono di ascoltare i propri brani preferiti in maniera più coinvolgente che mai.

In particolare sono dotati di un Driver Dinamico in fibra di Bambù da 12.4 mm che offre un suono naturale e nitido, con bassi profondi e coinvolgenti ed alti profondissimi per quanto riguarda qualsiasi genere musicale.

Una specifica importante di queste cuffiette è sicuramente la riduzione attiva del rumore a doppio microfono AI per chiamate e brani musicali. Potrai scegliere tra ben quattro modalità differenti per isolarti completamente dai rumori indesiderati esterni o comunque rimanere a contatto con il mondo in base alle tue esigenze.

Allo stesso tempo, grazie alla funzionalità del Bluetooth 5.3 bineurale a bassa latenza, la connessione sarà sempre stabile e velocissima senza nessuna interruzione. In più, con la modalità multi-dispositivo potrai abbinare gli auricolari a 2 dispositivi in contemporanea e passare dall’uno all’altro in modo più fluido che mai.

