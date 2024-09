OPPO Find X8 Pro sarà potentissimo: punteggio record su AnTuTu

In queste ore apprendiamo che il nuovo flagship del colosso cinese, l’OPPO Find X8 Pro, avente il processore MediaTek Dimensity 9400, ha appena registrato il punteggio AnTuTu più alto mai raggiunto da uno smartphone Android.

OPPO Find X8: ecco tutti i dettagli

La serie Oppo Find X8 si avvicina sempre più al lancio, con numerose fughe di notizie e certificazioni che emergono costantemente. Ora, la versione Satellite Communication del Find X8 Pro è stata avvistata su AnTuTu con un punteggio elevatissimo, che suggerisce un potere di elaborazione notevole.

Lo smartphone è apparso nella lista di AnTuTu con il numero di modello PKC130 e un punteggio di ben 2.880.558 punti. Si tratta del punteggio più alto mai registrato per uno smartphone Android nel benchmark di AnTuTu. Inoltre, questo è il primo benchmark pubblico del nuovo processore MediaTek Dimensity 9400.

Oltre al processore, la scheda tecnica conferma altre specifiche di fascia alta per il Find X8 Pro, come i 16 GB di RAM LPDDR5x per un multitasking fluido e 1 TB di memoria UFS 4.0 per archiviare file e giochi. Lo smartphone sarà equipaggiato con il sistema operativo Android 15 e disporrà di un display a 120Hz per un’esperienza visiva estremamente fluida.

Questi dettagli sono in linea con precedenti fughe di notizie, inclusa una lista di Geekbench per il Find X8 Pro che ha rivelato specifiche simili. Inoltre, una certificazione sul sito cinese 3C suggerisce che il telefono supporterà la ricarica rapida a 80W.

Secondo alcune indiscrezioni, il Find X8 Pro potrebbe supportare anche la ricarica wireless magnetica, simile alla tecnologia MagSafe di Apple. Non di meno, la versione Satellite Edition dell’Oppo Find X8 Pro sarà basata sul modello standard, ma con connettività satellitare aggiuntiva. Secondo i report, il dispositivo disporrà di un display leggermente curvo con risoluzione 1.5K. Il modulo fotocamera posteriore sarà circolare e includerà probabilmente due teleobiettivi periscopici, oltre a una lente principale e una ultra grandangolare.

Il dispositivo potrebbe essere alimentato da una batteria da 5.800 mAh con supporto per la ricarica wireless a 50W e cablata a 80W. Tra le altre caratteristiche spiccano una scocca con certificazione IP69, un tasto slider per notifiche e un pulsante per il controllo della fotocamera. Il sistema operativo sarà probabilmente ColorOS 15 basato su Android 15.