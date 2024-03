OPPO Reno8 T in vendita lampo a 199,99€ su OPPO Store per la Festa del Papà (anche in 3 rate)

Lo smartphone OPPO Reno8 T è in vendita lampo a 199,99 euro su OPPO Store, in occasione della Festa del Papà. L’offerta termina alla mezzanotte di mercoledì 19 marzo.

Si tratta di un ottimo prezzo, dato che lo stesso modello (8+128GB) è in vendita su Amazon al prezzo di 299,99 euro. Di fatto, grazie alla promo disponibile sullo store ufficiale di OPPO si risparmiano 100 euro.

OPPO Reno8 T in offerta lampo a 199,99 euro su OPPO Store

Design in fibra di vetro-pelle vegana e una fotocamera per ritratti da 100 megapixel sono due dei principali punti di forza di Reno8 T, uno dei migliori medi di gamma appartenenti alla fascia di prezzo compresa tra 200 e 300 euro.

Se si ha la passione per la fotografia, e in particolare per i ritratti, è uno dei telefoni di riferimento su cui fare affidamento. Il merito è di una fotocamera da 100 megapixel, che offre una nitidezza di gran lunga superiore rispetto alle precedenti generazioni. A questo si aggiunge poi un avanzato strumento di editor, con cui eliminare o modificare gli elementi indesiderati.

L’altro elemento distintivo del telefono di OPPO è la sensazione premium trasmessa al tatto quando si tiene in mano lo smartphone. È l’effetto regalato dalla nuova trama presente sulla back-cover, in grado di resistere in maniera eccellente per anni.

OPPO Reno8 T, nella configurazione 8+128GB, è in vendita lampo a 199,99 euro sullo store ufficiale di OPPO. Oltre alla consegna gratuita, è possibile beneficiare anche del pagamento in tre rate a interessi zero da 66,66 euro con Scalapay. E qualora il prodotto non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si hanno 14 giorni di tempo per richiedere il reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.