Orologio intelligente Amazfit: lo paghi quasi la metà su Amazon (-47%)

È uno dei gadget tech più ambiti del momento e, grazie alle offerte anticipate del Black Friday, oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Orologio intelligente Amazfit, al momento disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, è in scadenza tra pochissimi giorni!

Orologio intelligente Amazfit: tutte le funzionalità e le caratteristiche tecniche

L’Orologio intelligente Amazfit innanzitutto dispone della tecnologia dell’antenna GPS polarizzata circolarmente dual-band, denominata MaxTrack, che consente di rilevare il 100% dei segnali satellitari. In questo modo viene ridotta l’interferenza multi-percorso per tracciare la tua posizione con la massima precisione, anche se stai correndo in città dense con edifici alti o parchi con alberi ad alto fusto.

Una delle sue caratteristiche fondamentali è la funzionalità Zepp Coach che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per fornire piani di corsa personalizzati, adattati al tuo livello, obiettivi e tipo e data di gara target. Zepp Coach modificherà in modo intelligente il tuo piano ogni settimana in base alle tue prestazioni e fornirà una guida scientifica man mano che avanzi.

Anche la salute sarà sempre monitorata grazie al sensore ottico BioTracker PPG che consente un monitoraggio estremamente accurato della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, del livello di stress e della qualità del sonno.

Per finire, è realizzato in resistente polimero rinforzato con fibre e dotato di un’elegante cornice metallica, con due pulsanti e una corona per un facile controllo durante la corsa.

Oggi l’Orologio intelligente Amazfit è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto bomba del 47%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, è in scadenza tra pochissimi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.