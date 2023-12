Oscal Pad 18 è finalmente disponibile: il miglior tablet economico?

L’attesissimo Oscal Pad 18 è finalmente qui, ridefinendo le nostre aspettative nei confronti dei tablet. Si tratta ci un tablet molto interessante, un compagno versatile per lavoro, studio e intrattenimento. Scopriamo caratteristiche, prezzo e disponibilità per l’Oscal Pad 18.

Scopri Oscal Pad 18

Leggero, display 11″ e batteria TOP

L’Oscal Pad 18, nonostante la sua imponente batteria da 8800mAh, rimane incredibilmente leggero, pesando solo 490g e con uno spessore di soli 7,4mm. Questo lo rende non solo potente ma anche estremamente portatile e maneggevole.

Con il suo display da 11 pollici, supporto Widevine L1, altoparlanti quadrupli e modalità PC, l’Oscal Pad 18 offre un’esperienza visiva coinvolgente sia per l’intrattenimento che per il lavoro efficiente e lo studio. Per gli amanti delle serie TV, una festa audiovisiva è garantita, mentre per i lavoratori instancabili, la multitasking è facilitata dalla funzione di schermo diviso e modalità PC. Per gli appassionati di lettura, tre modalità di comfort visivo e una penna stilo gratuita rendono la lettura un piacere. E per tutti, la batteria da 8800mAh assicura fino a 10 ore di utilizzo quotidiano.

Ottime Foto, SoC Octa-Core e Tanta Memoria

L’Oscal Pad 18 vanta straordinarie capacità fotografiche con due fotocamere da 13 MP (anteriore e posteriore) e una fotocamera aggiuntiva da 2 MP. Videochiamate cristalline e riunioni online sono ora una realtà, mentre la fotocamera posteriore è perfetta per catturare appunti o scansionare documenti.

Grazie al processore octa-core UNISOC T616, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile fino a 1TB, l’Oscal Pad 18 promette prestazioni di livello superiore. Il pre-caricamento intelligente aumenta la velocità di avvio delle app del 15%, rendendo multitasking e giochi intensivi un gioco da ragazzi.

Android 13 e DokeOS 3.0

L’Oscal Pad 18 funziona con DokeOS_P 3.0 basato su Android 13, offrendo miglioramenti in termini di personalità, comodità, privacy e fluidità. Funzionalità come la lingua preferita, le autorizzazioni delle notifiche e la pulizia della cronologia degli appunti, insieme a app come cold room, assistente di migrazione dati e gestione del sistema, attendono di essere esplorate dagli utenti.

Prezzo e Disponibilità

Dal 11 al 15 dicembre, l’Oscal Pad 18 farà il suo debutto globale su AliExpress. La variante 8GB+256GB costa solo 185€, mentre il modello 12GB+256GB solo 196€, con sconti fino al 50% in occasione del lancio. Se sei tra i primi 200 acquirenti ricevi la cover-tastiera in omaggio!