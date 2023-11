Oscal TIGER 12 è arrivato: schermo 120Hz e ricarica 33W a 100 euro

In un’epoca in cui la tecnologia si evolve costantemente per soddisfare le esigenze dinamiche dei giovani consumatori, Oscal fa un passo avanti con la sua ultima offerta: l’Oscal TIGER 12. Svelato l’11 novembre 2023, questo smartphone è un simbolo dell’impegno di Oscal nel fornire tecnologia all’avanguardia per appassionati di fotografia e ricercatori di prestazioni elevate.

Design e Prestazioni

Il TIGER 12 non è solo un gioiello tecnologico, ma ha anche un ottimo design. Disponibile in tre nuove eleganti colorazioni – Blu, Viola e Grigio – il dispositivo riflette la personalità di Oscal. Con un corpo ultra-sottile di 8,35 mm e un peso di soli 198 g, garantisce portabilità e comfort. Inoltre, supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo animazioni più fluide e un’esperienza di gioco senza interruzioni.

L’ultimo dispositivo Oscal si distingue per le sue prestazioni eccezionali, grazie al chipset Mediatek Helio G99 a 6nm e fino a 24GB di RAM, garantisce una velocità di lancio delle applicazioni aumentata del 20%. Il dispositivo offre un’esperienza fluida sia nella visione di film in HD che nei giochi, supportata da un punteggio AnTuTu impressionante di fino a 438.186.

Foto ottime e Android 13

La fotografia è dove il TIGER 12 brilla veramente. Dotato di una fotocamera principale da 64MP Samsung® ISOCELL GW3, il dispositivo cattura momenti meravigliosi con una chiarezza superiore. La tecnologia Super PD integrata garantisce un autofocus più rapido e preciso, mentre il Tetrapixel si adatta automaticamente all’intensità luminosa per scatti ottimali anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con DokeOS 4.0 basato su Android 13, Oscal TIGER 12 promette un’operatività più agevole e intuitiva. Funzionalità come Easyshare e Workspace migliorano la condivisione di file e la separazione degli spazi lavorativi e personali, rispettivamente. La memoria atomizzata 2.0 ottimizza l’uso della RAM, mentre il pre-caricamento intelligente e le tecnologie F2FS e EROFS accelerano l’avvio e il caricamento delle applicazioni.

Il dispositivo vanta una batteria da 5000mAh con tecnologia di ricarica rapida a 33W, capace di ricaricarsi completamente in solo un’ora. Questa caratteristica riduce significativamente i tempi di inattività tra lavoro e intrattenimento, permettendo agli utenti di tornare rapidamente alle loro attività dopo che la batteria si è esaurita.

Prezzo e Disponibilità

L’Oscal TIGER 12 sarà disponibile a livello globale su AliExpress dal 23 al 29 novembre 2023, a un prezzo di lancio a partire da soli 128€. Questo lo rende un dispositivo eccellente per chi cerca buone prestazioni ad un prezzo veramente basso, ben al di sotto della concorrenza, a parità di specifiche tecniche e funzionalità software.

