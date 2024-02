Ottieni 250 euro di sconto con la Carta di Credito Oro American Express

Sul sito di American Express c’è una nuova promo online: i nuovi titolari della Carta di Credito Oro American Express riceveranno 250 euro di sconto spendendo 3.000 euro nei primi 3 mesi dall’emissione. La promozione è valida solo online per tutti coloro che richiederanno la Carta entro il 22 febbraio.

La Carta Oro di American Express prevede una quota gratuita il primo anno, la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate e numerosi altri vantaggi come l’iscrizione gratuita al programma Priority Pass. L’altra bella notizia è che per richiederla il reddito annuale lordo richiesto è di soli 25.000 euro.

Come ottenere 250 euro di sconto con la Carta di Credito Oro American Express

La prima cosa da fare è collegarsi al sito American Express tramite questa pagina e premere sul pulsante Richiedila Ora, per avviare la procedura di richiesta online della carta.

Il passaggio successivo consiste nella compilazione del modulo online, inserendo i dati richiesti: dapprima le informazioni personali, quindi i propri contatti, poi i dati finanziari e i documenti di riconoscimento, fino all’invio formale della richiesta.

Tra l’invio della domanda e il recapito della carta di credito a casa trascorrono circa 10-14 giorni lavorativi.

In seguito, il titolare dovrà effettuare spese per un importo totale di almeno 3.000 euro entro 90 giorni dall’emissione della stessa. In questo modo otterrà una sconto di 250 euro nel primo estratto conto utile.

Non concorrono al raggiungimento dei 3.000 euro i prelievi, le eventuali penali, i rimborsi, le commissioni e gli anticipi di contante.

Richiedi la Carta di Credito Oro American Express per beneficiare dello sconto di 250 euro spendendo almeno 3.000 euro nei primi 3 mesi dall’emissione.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.