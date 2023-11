Ottieni conto e carta a canone zero con la nuova offerta under 35 di Crédit Agricole

Crédit Agricole ha lanciato una nuova offerta per tutti i giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni: si chiama Next Under 35 e propone un nuovo conto corrente e una carta di debito a canone zero per due anni, con l’aggiunta di un consulente dedicato. Il conto Next trasferisce la banca all’interno di una singola app, da cui è possibile pagare effettuare tutte le operazioni bancarie di cui si ha bisogno, richiedere nuovi prodotti e fissare un appuntamento in filiale con il proprio consulente. L’offerta Next Under 35 è disponibile su questa pagina.

Conto e carta a canone zero con Next Under 35 di Crédit Agricole

Next Under 35 è il nuovo conto corrente online con carta di debito Crédit Agricole a canone zero per 2 anni pensato per i ragazzi di età inferiore ai 35 anni. La carta di debito associata al conto appartiene al circuito di pagamento internazionale Visa e consente di pagare online e nei negozi fisici di tutto il mondo, anche attraverso i pagamenti tramite wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Con l’app di Crédit Agricole è possibile gestire conto e carta in tutta semplicità. Tra le operazioni che si possono eseguire ci sono ad esempio la modifica dei limiti di spesa, l’attivazione della carta stessa per i pagamenti online e all’estero, la visualizzazione del PIN e la sospensione o il blocco della carta con un click in caso di furto.

È possibile richiedere l’apertura del conto Next Under 35 di Crédit Agricole tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale.

