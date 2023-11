Ottieni fino al 4,75% sui tuoi risparmi con Conto Key di Banca Progetto

Conto Key è il nuovo conto corrente di Banca Progetto, banca digitale italiana, che offre ai nuovi utenti fino al 4,75% sui loro risparmi aprendo un conto deposito da 6 a 60 mesi. Inoltre è possibile fare affidamento su un conto corrente remunerato a canone zero e una carta di debito gratuita Mastercard per gli acquisti in negozio e online. L’attivazione di Conto Key è disponibile su questa pagina.

Attiva Conto Key e ottieni fino al 4,75% sui tuoi risparmi

Il tasso di interesse fino al 4,75% è riconosciuto sui depositi a 60 mesi non svincolabili, con una giacenza minima di 5.000 euro. Se si sceglie di aprire un deposito a 6 mesi svincolabile, invece, il tasso di interesse riconosciuto è del 3%.

Contestualmente all’apertura di Conto Key, l’utente ha a disposizione anche Conto Progetto, un conto deposito senza durata predefinita che funge da salvadanaio. I clienti potranno sempre riavere indietro la propria disponibilità entro 32 giorni, senza che vi siano conseguenze per i propri interessi.

L’offerta è completata dal conto corrente a canone zero con il 2,5% di interessi fino al 31 marzo 2024 e l’associazione di una carta di debito Mastercard a canone zero.

Con il conto corrente di Banca Progetto è possibile inviare e ricevere bonifici SEPA e istantanei, oltre a contare il supporto per gli addebiti ricorrenti SDD. Per aprire Conto Key è sufficiente completare il processo di registrazione sulla pagina dedicata online. Durante l’apertura del conto sono richiesti un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria, insieme a un numero di cellulare e un indirizzo email.

L’apertura del Conto Deposito fino al 4,75% di interessi è disponibile su questa pagina.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.