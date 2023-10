Ottieni il 4% sui tuoi risparmi con l'ultima offerta di Conto Arancio

ING ha da poco lanciato una nuova promozione che consente di ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000 euro per tutti coloro che attivano Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023. L’offerta non prevede vincoli, quindi gli utenti sono liberi di aggiungere e togliere i loro risparmi quando lo desiderano, avendo sempre la garanzia di ricevere gli interessi spettanti alla fine dell’anno.

Con Conto Arancio ottieni il 4% annuo lordo di interesse sui tuoi risparmi

Conto Arancio non prevede spese di apertura e chiusura, né sui versamenti né sui prelievi. L’accredito avviene direttamente sul conto deposito a fine anno o all’eventuale chiusura del conto.

L’offerta è riservata sia ai nuovi clienti che ai titolari di un conto corrente Arancio o di un altro prodotto della banca ING. Quest’ultimi possono aprire un conto deposito direttamente dalla loro area riservata sul portale web ing.it.

Per ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate in Conto Arancio è sufficiente aprire e attivare un nuovo conto deposito tramite un bonifico entro il 31 dicembre 2023. Se l’importo depositato è superiore ai 100.000 euro, verrà applicato sulla somma eccedente un tasso annuo lordo pari all’1%.

Inoltre, se scegli di mantenere i risparmi sul conto deposito della banca ING anche dopo la scadenza dei 12 mesi, questi continueranno a crescere con un tasso di interessi base (che oggi corrisponde appunto all’1%).

Puoi aprire un nuovo Conto Arancio collegandoti alla pagina dedicata sul sito ufficiale. L’iniziativa è riservata a chi sottoscrive e attiva Conto Arancio entro il 31 dicembre di quest’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.