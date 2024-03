Ottieni il 5% annuo lordo per dodici mesi con Conto Arancio (zero costi)

Le persone alla ricerca di una soluzione vantaggiosa per ottenere il massimo dai propri risparmi possono prendere in considerazione la nuova promo di ING, grazie alla quale è possibile ottenere il 5% annuo lordo per dodici mesi sulle somme depositate su Conto Arancio. Il limite massimo è fissato a 100.000 euro.

La promo prevede l’apertura sia di Conto Corrente Arancio e Conto Arancio: il primo è il conto online di ING, il secondo il conto deposito. L’attivazione deve avvenire entro e non oltre l’11 maggio con un primo bonifico, dopodiché è necessario accreditare lo stipendio entro il 31 agosto. In alternativa allo stipendio, è sufficiente versare almeno 1.000 euro ogni mese.

I vantaggi di Conto Corrente Arancio e Conto Arancio insieme

L’unione fa la forza. Conto Corrente Arancio è un conto online conveniente, con prelievi e bonifici gratis per i primi dodici mesi. In più se si attiva Modulo Zero Vincoli le spese rimangono a zero anche dopo il primo anno semplicemente accreditando lo stipendio.

Altrettanto conveniente Conto Arancio, il conto deposito con zero costi di apertura, chiusura, gestione e trasferimento, soldi sempre disponibili e ottimi interessi per far crescere i propri risparmi. Fino all’11 maggio chi attiva Conto Corrente Arancio e Conto Arancio ha diritto al 5% annuo lordo per un anno sulle somme depositate.

Per quanto riguarda l’accredito dello stipendio, occorre comunicare l’IBAN del nuovo Conto Corrente Arancio al proprio datore di lavoro. Il termine ultimo per il primo accredito è fissato al 31 agosto (causale ABI 27 o ABI 27P).

Puoi aprire in pochi minuti Conto Corrente Arancio e Conto Arancio per approfittare della promozione in corso tramite la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.