Ottieni una carta di credito gratuita in meno di 3 minuti con Advanzia

Una carta di credito gratuita è il sogno di tutti, no? Il problema è che nove volte su dieci rimane soltanto un sogno, lasciando l’amaro in bocca a tante persone. A tante, ma non a tutte. O almeno non a chi richiede Carta YOU di Advanzia, la carta che sta rivoluzionando il settore.

Carta YOU è la carta di credito a canone zero per sempre che offre prelievi gratis in tutto il mondo più una copertura assicurativa completa quando si viaggia. Senza contare che appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, quindi è utilizzabile ovunque, sia online che nei negozi fisici. È possibile richiederla tramite la sua pagina dedicata in meno di 3 minuti.

Come richiedere la carta di credito gratuita di Advanzia in meno di 3 minuti

La richiesta di Carta YOU sul sito ufficiale di Advanzia richiede pochi e semplici passaggi. Eccoli:

Collegati al sito ufficiale cartayou.it. Compila il campo Informazioni personali inserendo tra le altre cose nome, cognome e codice fiscale. Nella sezione Informazioni di contatto indica il comune di residenza, l’indirizzo fisico, il numero di cellulare e l’email. Aggiungi un segno di spunta accanto a “Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato il documento di informazioni europee di base sul credito ai consumatori, l’informativa sul trattamento dei dati personali e l’opuscolo informativo CRIF, disponibili qui sotto” per accettare i termini di utilizzo. Fai clic sul pulsante Richiedila ora per confermare l’invio della domanda.

Gli unici requisiti di cui devi essere in possesso sono la maggiore età e la residenza in Italia. Non è invece necessario aprire un conto bancario per associare la nuova carta a quest’ultimo. Tra la richiesta e l’ottenimento della carta di credito trascorrono al massimo 10-14 giorni lavorativi.

Richiedi Carta YOU tramite il form ufficiale da qui.

