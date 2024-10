Ottimizza il tuo setup da gaming con le Cuffie cablate Razer scontatissime al -44%

Se vuoi essere il più forte in tutti i tuoi videogiochi preferiti, non puoi non avere le Cuffie cablate Razer Blackshark V2 X! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 37 euro con un super sconto del 44%.

Cuffie cablate Razer Blackshark V2 X: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie cablate Razer Blackshark V2 X regalano prestazioni eccellenti grazie al nuovo design proprietario all’avanguardia che divide il driver in 3 parti per la regolazione individuale di alti, medi e bassi, producendo un audio più luminoso e chiaro con alti più ricchi e bassi più potenti.

Questo modello dispone del microfono cardioide HyperClear per una migliore acquisizione vocale e che garantisce, quindi, più voce e meno rumore mentre si assottiglia verso la parte posteriore e laterale, con il punto debole facilmente posizionato sulla bocca grazie al suo design pieghevole.

Gli auricolari sono dotati di jack da 3,5 mm, qundi possono essere utilizzati su PlayStation 5 e su tutte le altre piattaforme popolari da PC. Anche il comfort è sempre assicurato con un peso di soli 240 grammi, un’imbottitura più spessa per la fascia e dei cuscinetti auricolari in memory foam con similpelle per offrire la massima comodità anche nelle lunghe sessioni di gioco.

