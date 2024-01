OTTIMO Monitor portatile da 16" in OFFERTA a soli 203 euro! Ideale per streaming e gaming

EVICIV ha ideato questo Monitor portatile da 2K, 120Hz, 16 Pollici, corpo in lega di alluminio, Mini HDMI/Type-C/OTG, anche con supporto Vesa. Oggi puoi prenderlo con il 15% di sconto, quindi a soli 203,99 euro!

Caratteristiche prodotto

Il monitor di gioco portatile EVICIV da 16 pollici combina una frequenza di aggiornamento di 120 Hz con una risoluzione di 2560 * 1600 per un gameplay fluido e ininterrotto, presentando immagini vivide, movimenti e dettagli chiari. Texture superficiale opaca, eccellente anti-impronta e affaticamento degli occhi resistente ai graffi. Corpo in lega di alluminio ultrasottile. Pesa solo circa 802 g. Questo monitor portatile da 16 pollici ha uno spessore di solo 1 cm, il che lo rende facile da trasportare e trasportare. Una custodia intelligente protegge lo schermo dai graffi mentre funge da supporto portatile, i fori compatibili Vesa da 75 * 75 mm assicurano che possa essere facilmente montato sul braccio del monitor o sul supporto.

Con 2 porte di tipo C complete e 1 porta Mini HDMI. Per l’alimentazione e la trasmissione del segnale è necessario un solo cavo di tipo C. Risolvi il problema dell’avvolgimento multifilo. NOTA: il dispositivo deve supportare Thunderbolt 3.0 o USB 3.1 Type C DP ALT-MODE. Funziona anche con qualsiasi dispositivo tramite la porta HDMI. Alcun driver richiesto! Collegati facilmente a Steam Deck, Switch, XBOX, PS5, laptop, PC, Mac, tablet, telefono e Raspberry Pi.2 altoparlanti integrati per una migliore esperienza di intrattenimento. Per collegare l’iPhone è necessario un cavo da Lightning a HDMI. Nota: per ottenere 120Hz sul monitor, sia il dispositivo collegato che il gioco devono supportare 120Hz. I doppi altoparlanti stereo integrati del monitor per laptop portatile EVICIV offrono un suono forte e coinvolgente a 360 gradi con bassi profondi e precisi. La retroilluminazione senza sfarfallio e il filtro luce blu riducono al minimo la vista durante il lavoro e l’affaticamento durante il gioco.

