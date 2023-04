OUTLET Apple: oggi MacBook Air SCENDE di colpo il prezzo, Amazon impazzisce

L’outlet vero è iniziato oggi su Amazon, perchè solo per qualche ora potrai godere di uno sconto davvero assurdo su questo prodotto Apple. Infatti, se corri immediatamente su Amazon, troverai il MacBook Air e te lo porti a casa a 1239€, invece di 1529€.

Non aspettare più, se anche tu hai sempre sognato di avere un MacBook Air tutto per te e ad una cifra davvero conveniente, allora oggi è il momento giusto. Sconto del 19%, aggiungilo al carrello, poi lo troverai scontato automaticamenteal checkout.

MacBook Air 2022, 256GB, display da 13.6 pollici, oggi al prezzo più conveniente di sempre

Un MacBook Air davvero unico, che ha fatto impazzire Amazon in pochissimo tempo, dopo lo sconto davvero assurdo di oggi. Se vuoi un pc professionale, potente e anche compatto, allora questo fa proprio per te.

Questo MacBook Air, dal design davvero sottile, è più portatile che mai. Pensa che pesa solamente 1,24 kg, ultraversatile per poter lavorare o giocare in ogni momento e ovunque. Poi, grazie alla nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, quindi farai qualsiasi cosa ad una velocità assurda.

Prestazioni davvero efficienti, proprio grazie al chip Apple M2, quindi MacBook Air ti sta davvero dietro giorno e notte. Dotato di un display Liquid Retina da 13.6″ con più di 500 nit di luminosità. Con tanto di videocamera e audio davvero evoluti, una gioia davvero unica per gli amanti del marchio Apple. Dispone di una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e anche un jack per le cuffie.

Non aspettare più troppo tempo, oggi e solo oggi potrai portarti a casa il MacBook Air 2022 ad una cifra davvero minuscola rispetto al solito. Corri adesso su Amazon, prima che questa occasione termini, ha già mandato tutto Amazon in tilt in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.