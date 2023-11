Pad DualSense PS5, lo sconto è quello giusto su tutti i colori!

Si, tutti quelli che hanno una PS5 lo sanno. Il pad DualSense non è stato proprio forgiato nell’acciaio, non è proprio l’emblema della resistenza a tutto nel corso dei mesi. Certo DualSense è un ritrovato tecnologico clamoroso, nessuno dei concorrenti storici ha le stesse incredibili features, ma hanno la fastidiosa caratteristica di soffrire di drifting. Per questo motivo averne uno di scorta è la scelta migliore! Amazon propone un bel taglio di prezzo su tutti i colori, dal bianco al rosa, passando per il celeste al rosso, un bel MENO 21% che ci fa risparmiare 15 euro! Subito nel carrello Amazon!

Una delle caratteristiche distintive del DualSense è il suo feedback aptico. Questa tecnologia consente al controller di trasmettere una vasta gamma di sensazioni tattili direttamente nelle mani del giocatore. Ad esempio, se il personaggio del gioco sta camminando su un terreno accidentato, il controller potrebbe vibrare in modo da simulare la sensazione reale. O se il personaggio sta colpendo un oggetto in gioco, si può sentire una resistenza o una risposta da parte del controller. Questo feedback aptico aggiunge un nuovo livello di realismo e coinvolgimento nelle esperienze di gioco.

Oltre al feedback aptico, DualSense dispone anche di una nuova tecnologia chiamata trigger adattivi. Questi trigger sono in grado di offrire una resistenza variabile, simulando il realismo di determinate azioni. Ad esempio, se si sta utilizzando un arco e una freccia nel gioco, i trigger adattivi possono replicare la tensione del tiro, rendendo l’esperienza di gioco più immersiva.

Un’altra caratteristica importante di DualSense è il suo altoparlante integrato. Questo altoparlante può riprodurre effetti sonori direttamente dal controller, aggiungendo un elemento di audio spaziale all’esperienza di gioco. Ad esempio, potrebbe essere utilizzato per riprodurre suoni ambientali o dialoghi in gioco, aumentando l’immersione nell’esperienza di gioco.

Davvero un super sconto per il DualSense di PS5! Approfittatene ora!

