Pannello riscaldante con doppia potenza a meno di metà prezzo (-60%

Affronta i mesi più freddi dell’anno con un termoconvettore innovativo e super funzionale! Parliamo della Stufetta Elettrica Triniti, oggi disponibile su eBay a soli 79 euro grazie ad un mega sconto del 60%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in tre comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Una promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile e goditi un calore estremo a casa con un consumo minimo in bolletta.

Stufetta Elettrica Triniti: massimo calore e minimo consumo energetico

La Stufetta Elettrica Triniti è un elettrodomestico preziosissimo per affrontare i mesi più freddi dell’inverno e godere di un piacevole calore in qualsiasi momento.

Il pannello riscaldante del dispositivo assicura un aumento della temperatura e una distribuzione uniforme del calore nelle stanze senza nessun movimento d’aria, creando un ambiente caloroso, accogliente e piacevole. In più l’elegante e resistente vetro temperato ed il design moderno permettono di utilizzare questo articolo abbinandolo a qualsiasi arredamento.

Grazie alla doppia potenza di 1000W (ECO) e 2000W (POWER), è possibile impostare la stufetta in base alle proprie necessità, alla grandezza della stanza o al tipo di isolamento termico (maggiore sarà l’isolamento, minore la potenza necessaria). Inoltre con la modalità ECO potrai ridurre al minimo il consumo energetico risparmiando in bolletta.

Allo stesso tempo, il dispositivo è dotato di un sistema multiplo di sicurezza: grazie al sensore antiribaltamento, la stufa si spegnerà automaticamente in caso di caduta e rovesciamento accidentale. Ugualmente in caso di surriscaldamento lo spegnimento è automatico.

