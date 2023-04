Patente, Tessera Sanitaria e Tessera Elettorale sullo smartphone entro fine anno

L’app IO, sviluppata dal team per la trasformazione digitale guidato da Diego Piacentini, ha raggiunto un enorme successo nel corso degli ultimi anni, grazie a numerose iniziative avviate dal governo, tra cui Bonus vacanze e Cashback, e alla possibilità di ottenere il Green Pass a partire da giugno 2021. Con oltre 33,7 milioni di download e più di 197.000 servizi offerti da oltre 12.700 enti, l’app IO si conferma sempre più centrale nell’interazione dei cittadini con la Pubblica Amministrazione.

Documenti su smartphone in formato digitale

In un’audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, ha annunciato che entro fine anno verranno inseriti nell’app IO tre documenti in versione digitale: tessera sanitaria, tessera elettorale e patente. Questa novità renderà ancora più semplice e comoda la vita quotidiana di tutti gli italiani, che non dovranno più portare con sé le versioni fisiche dei documenti, ma solo lo smartphone.

Inoltre, il Sottosegretario Butti ha affrontato la questione delle identità digitali, evidenziando che la gestione di tre sistemi (SPID, CIE e CNS) comporta costi elevati e problemi di sicurezza, affidabilità e inclusione. L’obiettivo del governo è realizzare un sistema unico, considerando la centralità della Carta di Identità Elettronica (CIE). Per la definizione del progetto è stato fissato un termine di 60 giorni, e nel frattempo sono state prorogate le convenzioni con i gestori di SPID.

Se queste innovazioni si concretizzeranno entro la fine dell’anno, l’Italia si collocherà tra i paesi più virtuosi in Europa, anticipando il percorso previsto dalla UE per il portafoglio elettronico europeo. L’app IO, grazie all’aggiunta di questi nuovi documenti digitali, rappresenterà un ulteriore passo avanti nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana, confermando il suo ruolo chiave nell’evoluzione dei servizi offerti ai cittadini.

CIE sullo smartphone

Ricordiamo che è già possibile inserire la Carta d’identità elettronica su smartphone, tramite una procedura semplice. Basta scaricare l’apposita applicazione e seguire pochi e semplici passaggi per attivare sul proprio smartphone la versione digitale della carta d’identità elettronica. Vi invitiamo a leggere questa guida, nella quale abbiamo illustrato tutti i passaggi necessari per completare la procedura di attivazione della CIE digitale.