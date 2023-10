PAYBACK American Express: 100 euro di sconto per i nuovi titolari

Le opportunità finanziarie non aspettano: hai tempo solo fino al 19 novembre 2023 per ottenere uno sconto di 100 euro in estratto conto con la Carta di Credito PAYBACK American Express. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i nuovi titolari: un’occasione che unisce la convenienza di PAYBACK alla sicurezza di American Express.

Tutte le caratteristiche di PAYBACK American Express

La Carta di Credito PAYBACK American Express è progettata per offrire ai clienti PAYBACK una serie di vantaggi straordinari. Non sei ancora un cliente PAYBACK? Non ti preoccupare, puoi iscriverti ora e cogliere questa opportunità eccezionale.

La promozione è valida online, ti basta richiedere la Carta di Credito PAYBACK American Express tra il 16 ottobre e il 19 novembre 2023. Diventando titolare, otterrai uno sconto di 100 euro in estratto conto, ma c’è un piccolo requisito: dovrai spendere almeno 250 euro nei primi 3 mesi dall’emissione.

Unisciti a questa partnership vincente tra American Express e PAYBACK e vedrai crescere la tua raccolta di punti in modo più veloce che mai. Con la Carta di Credito PAYBACK American Express, puoi accumulare punti PAYBACK su ogni acquisto effettuato con la carta, non solo presso i partner del programma. Questo significa che ogni spesa quotidiana si trasforma in un’opportunità per guadagnare.

E non dimenticare la sicurezza di American Express, che si unisce alla convenienza di PAYBACK. Con la Carta di Credito PAYBACK American Express, avrai accesso a un pacchetto di assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti e una gamma di servizi American Express riservati ai titolari.

Ecco le caratteristiche principali della Carta di Credito PAYBACK American Express:

Quota annuale: 0 euro

TAN/TAEG: 12%/14,31%

Flessibilità di pagamento : Puoi scegliere se pagare a saldo o a rate

: Puoi scegliere se pagare a 1 carta supplementare inclusa

inclusa Assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti

Servizi American Express per assistenza e vantaggi riservati ai titolari

per assistenza e vantaggi riservati ai titolari Servizio Clienti a tua disposizione 24/7

Non perdere quest’occasione unica di unire convenienza e sicurezza con la Carta di Credito PAYBACK American Express. Richiedila entro il 19 novembre e ottieni uno sconto di 100 euro in estratto conto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.