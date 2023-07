PC che diventa spaziale con il CASE di Corsair: setup TOP

Non perdere l’occasione di distinguerti dagli altri rendendo il tuo PC unico e speciale. Con questo Case iCue 5000X RGB di Corsair hai il perfetto case per un stile unico ed eccezionale.

Lo trovi in offerta adesso su Amazon a soli 203,89€. Non perderti questa occasione e aggiungilo al tuo carrello per completare l’acquisto prima di perderti questa promozione incredibile.

Ricordati che lo ricevi a casa con una spedizione veloce e gratuita grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Corsair mette sul mercato il case perfetto per te e per il tuo PC

Ti sei finalmente deciso a cambiare il setup del tuo computer ordinando pezzi non solo all’avanguardia, ma anche dallo stile inconfondibile. Per questo ora sei alla ricerca di un case adatto per creare un computer non solo potente, ma anche spettacolare da guardare. Ecco perché il Case iCue 5000X RGB è sicuramente quello che stai cercando. Non perdere l’occasione di distinguerti dagli altri, rendendo il tuo PC unico.

Realizzato con materiali di alta qualità, questo case offre una protezione eccellente per le tue componenti interne, garantendo una durata nel tempo. I pannelli in vetro temperato permettono di ammirare l’interno del tuo computer e le luci colorate dei componenti, dando un aspetto elegante ed moderno al tuo setup. Puoi aprire e chiudere i pannelli in modo semplice e veloce, senza dover utilizzare utensili. Hai quindi la possibilità di accedere facilmente all’interno del tuo PC, rendendo le operazioni di manutenzione e aggiornamento un gioco da ragazzi.

Le tre ventole RGB silenziose incluse, consentono di mantenere la temperatura interna a livelli ottimali anche durante le sessioni di gioco intense senza rinunciare mai allo stile. Inoltre, grazie al sistema RapidRoute per il cablaggio, puoi ordinare e gestire i cavi in modo efficiente, garantendo un flusso d’aria ottimale. Per quanto riguarda le misure, devi sapere che questo case rientra nella categoria Mid Tower, quindi puoi star sicuro di non rimanere senza spazio per il tuo setup.

Non farti scappare questa occasione e corri su Amazon dove trovi il Case iCue 5000X RGB di Corsair a soli 203,89€ grazie allo sconto.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.