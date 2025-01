Penna per Apple iPad TQQ: come l'Apple Pencil ma a soli 14€ (-42%)

È come l’Apple Pencil ma puoi acquistarla con una spesa davvero minima! Stiamo parlando della Penna per Apple iPad TQQ, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Penna per Apple iPad TQQ: funzionalità e modalità di utilizzo

La Penna per Apple iPad TQQ è l’alternativa economica all’Apple Pencil, ed oggi puoi portarla a casa ad un prezzo ancora minore grazie ad un super sconto Amazon.

Questo gadget è compatibile con tutti i modelli di Apple iPad dal 2018 al 2024, compresi gli ultimissimi modelli come l’iPad Air M2, l’iPad Pro M4 e l’iPad Mini. Si caratterizza per il suo innovativo smart chip che offre alla penna una precisione fino a 0,1 mm in pixel senza ritardi, offset o punti di interruzione.

È sicuramente ideale per disegnare, disegnare, scrivere, annotare, contrassegnare PDF e tanto altro ancora grazie alla sua maggiore sensibilità, al suo segnale più accurato e al tocco più confortevole che mai.

Allo stesso tempo è dotata di una batteria davvero potente da 130 mAh che garantisce un uso continuativo di circa 8-10 ore e circa 365 giorni in standby. Tra l’altro, grazie alla modalità di ricarica veloce, basteranno circa 10-15 minuti per caricarsi completamente.

Per finire, la punta della penna è realizzata in morbido POM che non produce alcun rumore fastidioso e può proteggere meglio lo schermo.

