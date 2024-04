Persona 5 Tactica, lo spin-off tattico per Switch, ora al minimo storico

Se sei un super appassionato della saga GDR di Atlus, devi assolutamente giocare al nuovissimo spin-off strategico Persona 5 Tactica. Originale ed acclamatissimo dalla critica, questo spin-off ti permette di immergerti in una nuova storia ambientata nell’universo di Persona 5, godendo di un nuovo sistema di combattimento strategico e di tutta una serie di novità che rendono questa nuova declinazione della saga interessante sotto tanti punti di vista. Oggi trovi la versione Launch Edition per Nintendo Switch ad un prezzo pazzesco: solo 23,40€. Approfitta ora dello sconto del 15% e guida una rivoluzione del cuore in una nuovissima storia nell’iconico universo di Persona.

Persona 5 Tactica: acquistalo oggi in super sconto Amazon

Persona 5 Tactica declina le meccaniche della celebre saga Atlus in versione tattica, proponendo uno spin-off divertente ed accessibile. Il gioco segue le avventure dei Phantom Thieves, un gruppo di giovani che usa il potere dei Persona, manifestazioni della propria psiche, per combattere le ingiustizie del mondo.

Una delle caratteristiche principali di questa nuova avventura è la presenza di un sistema di combattimento a turni simile a simile a Mario + Rabbids nella struttura, in cui sarai chiamato a controllare un party composto da tre Ladri Fantasma a tua scelta per combattere orde di temibili ombre. Oltre alle dinamiche di gameplay il gioco differisce dall’originale per un piacevolissimo stile grafico super deformed, introducendo al contempo una nuova storia con vecchi e nuovi protagonisti e nemici inediti.

Con il super sconto Amazon puoi acquistare ora Persona 5 Tactica al prezzo più basso di sempre su Amazon. Se hai amato la saga Atlus, apprezzerai sicuramente quest’originale spin-off caratterizzato da un design vivace, un sistema di combattimento tattico e tante attività secondarie. Approfitta dello sconto del 15% e vivi un’avventura entusiasmante nell’universo Persona.

